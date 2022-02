Inter, l’annuncio gela Marotta e i tifosi: cambia tutto all’improvviso?

Dopo il pareggio di ieri sera per 0-0 contro il Genoa, l’Inter potrebbe cambiare obiettivo in sede di calciomercato.

L’Inter non riesce più a vincere. I nerazzurri, infatti, ieri sera hanno pareggiato 0-0 contro il Genoa di Blessin. La squadra di Simone Inzaghi ha cercato di passare in vantaggio, ma ha impattato dinanzi al muro eretto dai calciatori rossoblù. Il team meneghino ha mostrato ancora una volta le proprie difficoltà a segnare una rete.

La ‘Beneamata’ non è riuscita a sfruttare il pareggio del Milan contro l’Udinese per ritornare in vetta. La situazione in classifica, in attesa della gara di domani del Napoli di Spalletti con la Lazio, è rimasta inviariata, dove i rossoneri sono al comando con due punti di vantaggio sull‘Inter che, però, deve recuperare il match contro il Bologna.

A far rumore in casa interista è il digiuno dei propri centravanti, anche se l’attacco nerazzurro resta ancora il migliore nel nostro campionato. Se Lautaro Martinez non segna in Serie A dallo scorso dicembre contro la Salernitana, Dzeko ha realizzato due reti nelle ultime nove partite disputate.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sassuolo, Carnevali su Scamacca: “Inter? Ci sono anche club esteri”

Marotta è consapevole che bisogna prendere un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il nome più accostato al team meneghino è Scamacca del Sassuolo. Carnevali, amministratore delegato del club emiliano, ha parlato proprio di quest’ipotesi di mercato ai microfoni de ‘Il Messaggero’: “L’Inter è stata tra le prime squadre ad informarsi sul calciatore che, però, ha anche alcune richieste da club esteri”.

LEGGI ANCHE >>> “Firma la prossima settimana”: Inter, Marotta ha già chiuso l’affare

Carnevali ha poi proseguito il suo intervento: “Per adesso non ci sono accordi o chiusure. Bisogna capire anche qual è il loro momento giusto. Scamacca ha tantissimo mercato ed è nel giro della Nazionale”. Dopo queste dichiarazioni del dirigente del Sassuolo sull’interessamento anche di club esteri su Scamacca, l’Inter potrebbe essere ‘obbligata’ a cambiare obiettivo per evitare di partecipare ad un’asta che non potrebbe reggere con squadre più ricche. Da non escludere, ovviamente, il semplice valore formale e di facciata di tali dichiarazioni,