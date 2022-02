Napoli, sospiro di sollievo per Spalletti: l’allarme è rientrato

L’allenatore del Napoli Spalletti ha ancora un motivo per sorridere dopo l’eliminazione dalla Europa League arrivata per mano del Barcellona

Il Napoli sta tentando di metabolizzare l’eliminazione dalla Europa League contro il Barcellona. Una mazzata importante per la squadra di Luciano Spalletti che dopo l’1-1 del Camp Nou confidava di poter sfruttare l’aiuto dei suoi tifosi per compiere l’impresa.

Così non è stato e adesso considerata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia, ai partenopei resta un solo obiettivo: la Serie A. La sfida di domani sera contro la Lazio, complici i risultati di Inter e Milan, può consentire agli uomini del tecnico di Certaldo di guadagnare il primo posto in concomitanza con il Milan. Per Spalletti intanto è arrivata una buona notizia dall’infermeria.

Napoli, Spalletti ha un buon motivo per sorridere: Osimhen regolarmente in campo contro la Lazio

La sconfitta per 4-2 contro il Barcellona è stata un tremendo colpo per le aspirazioni del Napoli. Il gruppo azzurro però ha subito un’occasione per reagire e dimenticare la triste notte del Maradona in cui la squadra di Xavi è stata capace di prendersi la qualificazione. Il riscatto dei partenopei passa da Roma, precisamente dallo stadio Olimpico dove domani sera affronterà la Lazio.

Il delicato match contro la formazione di Sarri può permettere di tornare al primo posto, posizione in cui è rimasta fino alla quindicesima giornata.

Nella gara contro i capitolini, come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, Spalletti potrà impiegare anche Victor Osimhen. Il nigeriano ha lasciato il terreno di gioco con una vistosa fasciatura alla gamba destra dopo il match con il Barcellona.

Il ghiaccio applicato è stato semplicemente a scopo cautelativo e il calciatore pertanto domani potrà essere del match e guidare l’attacco del Napoli.

Il nigeriano ha segnato sette reti in sedici partite durante questo campionato. Il calciatore è il fattore determinante dell’attacco di Luciano Spalletti che con lui in campo ha maggiori sicurezze sul fronte offensivo.