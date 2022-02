Milan, colpo di scena inaspettato: l’annuncio gela Maldini e Pioli

Dopo il pareggio di ieri contro l’Udinese, per il Milan ci sono delle brutte novità per Maldini anche in sede di calciomercato.

Dopo il pareggio di sabato scorso contro la Salernitana, il Milan si è fermato di nuovo ieri sera. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato 1-1 a San Siro contro l’Udinese di Cioffi. Il ‘Diavolo’ è riuscito a passare in vantaggio con la rete di Leao al 29′, ma poi hanno subito la rete dei bianconeri siglata da Udogie al 66′.

Proprio sul gol di Udogie ci sono state tantissime polemiche a fine partita, a causa di un presunto fallo di mano del calciatore dell’Udinese. Pioli ha così commentato l’episodio a fine partita a ‘DAZN’: “Il fallo di mano è evidente. E’ difficile che il VAR non abbia visto questo episodio. E’ un errore che ha inciso sul risultato finale.

Nonostante il risultato deludente contro l’Udinese, il Milan ha comunque mantenuto la vetta della classifica grazie al pareggio, altrettanto sorprendente, dell’Inter a Marassi contro il Genoa di Blessin. Proprio le due squadre di Milano sono attese dal derby di andata della semifinale di Coppa Italia di martedì. La stagione è entrata nella sua fase decisiva, ma comunque Maldini e Massara sono sempre attenti anche sul calciomercato.

Milan, il Newcastle sorprende Maldini: “Botman vuole giocare in Inghilterra”

Il Milan, a proposito di mercato, dopo l’infortunio di Kjaer e il probabile addio di Romagnoli, è alla ricerca di un difensore centrale. Nell’ultimo mercato di gennaio l’obiettivo numero uno è stato Sven Botman del Lille che, però, non ha lasciato andare il proprio calciatore. Sul calciatore olandese c’era anche il forte interesse del Newcastle.

Amanda Staveley, manager del Newcastle, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio su Botman, che certamente non faranno piacere al Milan: “Voleva giocare disperatamente a gennaio nel nostro club. Sven ne ha parlato in maniera chiarissima e ancora oggi ha l’intenzione di venire in Inghilterra”.