Mondiali, la strategia dell’Italia: Mancini a colloquio con l’attaccante

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, in vista degli spareggi per i Mondiali di Qatar del 2022 ribadisce la fiducia al calciatore, nonostante il momento difficile.

Il momento che sta vivendo Lorenzo Insigne con il Napoli sicuramente non è tra i migliori della stagione. Il capitano azzurro non sta incidendo come ci si aspettava in queste settimane di Europa League, ormai persa contro il Barcellona, e lotta al vertice della Serie A.

In occasione della sfida contro i blaugrana, ad esempio, Insigne ha sbloccato il risultato dal dischetto, rimettendo inizialmente in partita i suoi. Nonostante ciò il pubblico dello ‘Stadio Maradona’, sold out al 75% di capienza per l’occasione, ha comunque fischiato il napoletano a causa del rendimento non giudicato all’altezza, per alcune opportunità sprecate.

Una situazione che non rende troppo sereno il calciatore o meglio non aiuta a trascorrere nel migliore dei modi l’ultima parte di stagione con il Napoli per poi trasferirsi al Toronto, in Canada.

Italia, Mancini ribadisce la fiducia a Insigne per gli spareggi verso i Mondiali

Queste settimane di difficoltà non rovinano comunque la fiducia che Roberto Mancini ha nei riguardi di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli rappresenta uno dei simboli dell’Italia nonché tra i giocatori che hanno portato la Nazionale alla vittoria di EURO 2020. Per tale ragione, continuerà ad essere una pietra miliare del progetto sportivo del Ct.

Secondo quanto riferisce ‘Il Mattino’, giovedì sera in occasione di Napoli-Barcellona il Ct Mancini era presente sugli spalti e ha potuto osservare Insigne ma anche ascoltare i fischi del pubblico al suo indirizzo. Per tale ragione, l’allenatore ha voluto ribadire fiducia al calciatore. Manca meno di un mese ai play-off di qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022 e ci sarà bisogno del miglior Insigne possibile.