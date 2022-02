Torino-Cagliari, la decisione di Mazzarri su Pavoletti-Pereiro

La sfida tra Torino-Cagliari servirà agli uomini di Mazzarri per cercare di confermare l’ottimo rendimento nelle ultime gare. Dopo il pareggio contro il Napoli, gli isolani tenteranno di rendere complicati i piani granata

Il Cagliari cercherà di spingere il piede sull’acceleratore nell’ultima parte di campionato per tenere vive le speranze salvezza. Dopo l’ottimo pareggio contro il Napoli, risultato decisamente stretto per gli uomini di Mazzarri, i rossoblù faranno visita al Torino.

Poche novità di formazione per il Cagliari, pronto a confermare il solito 3-5-2, con Goldaniga, Lovato e Altare in difesa. A centrocampo possibile chance dal primo minuto per Baselli, mentre Deiola potrebbe partire dalla panchina.

Resta apertissimo il ballottaggio tra Pereiro e Pavoletti, con il primo leggermente in vantaggio sul secondo, soprattutto dopo le ultime gare d’assoluto protagonista. Pavoletti, dal canto suo, potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Torino-Cagliari, formazioni e novità: Pereiro in vantaggio su Pavoletti

Come detto, l’unico dubbio di Mazzarri, per il momento, resta legato al ballottaggio offensivo tra Pereiro e Pavoletti. L’attaccante uruguaiano, salvo clamorosi colpi di scena, las spunterà sull’ex Napoli e Sassuolo. Solo panchina per Keita Balde, scivolato all’ultimo posto nelle gerarchie offensive di Mazzarri. Di seguito le probabili formazioni di Torino-Cagliari, match valido per la 27^ giornata di Serie A:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic V; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri