Il Cagliari vola e Mazzarri non si trattiene: arriva la stoccata a Godin

Il Cagliari di Mazzarri è in un fantastico momento di forma. Dopo la vittoria di oggi, il tecnico si toglie qualche sassolino dalle scarpe.

Una delle squadre in questo momento in forma migliore è senza dubbio il Cagliari di Walter Mazzarri. Dopo un inizio sottotono, i sardi sembrano essersi ripresi, inanellando una serie di risultati utili consecutivi.

Al momento, in attesa che il Venezia torni in pari con i match disputati, i sardi sarebbero salvi. Un qualcosa di impensabile solamente a gennaio, quando la società si è trovata di fronte a drastiche scelte nei confronti di alcuni calciatori importanti come Godin. Scelte che, col senno di poi, si stanno rivelando molto azzeccate.

E non a caso Mazzarri ai microfoni di Sky si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. “A gennaio non era facile.” ha dichiarato il tecnico. “Con la società però ho sempre avuto sintonia. Ho dato delle indicazioni, la società mi ha seguito e insieme stiamo facendo delle cose che purtroppo non abbiamo potuto fare prima per diversi motivi.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, Mazzarri carico: “I ragazzi ci stanno ripagando”

Mazzarri parla poi chiaramente di errori nella prima parte di stagione: “Abbiamo gettato via un girone d’andata in modo assurdo. Poi però abbiamo fatto delle scelte importanti che ci hanno ripagato. I ragazzi ora mi seguono e si allenano bene. E riusciamo ad esprimere anche un buon calcio.”

LEGGI ANCHE >>> “La peggior Juve”: Vlahovic non basta, che provocazione ad Allegri

Parole al miele soprattutto per i tanti giovani lanciati in queste settimane: “Bellanova sta facendo progressi e Altare è una bellissima realtà. Anche Obert è destinato ad avere una bella carriera, ma non dimentichiamoci di giocatori un po’ più grandi come Pereiro, Deiola o Pavoletti.”