“La peggior Juve”: Vlahovic non basta, che provocazione ad Allegri

I risultati recenti della Juve hanno generato un grande dibattito sul possibilità per i bianconeri di rientrare nella lotta Scudetto.

La Juve non è partita nel migliore dei modi in questa stagione, ma i recenti risultati sono abbastanza positivi. Attardata rispetto al terzetto che in questo momento si sta giocando lo Scudetto, i bianconeri sono comunque riusciti ad agguantare il quarto porto, obiettivo minimo per Allegri. Ma i clamorosi risultati della ultime partite potrebbero aprire a scenari fino a poco tempo fa relegati solo alle fantasie dei tifosi bianconeri.

I risultati delle prime tre potrebbero però aprire ad uno scenario inaspettato. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è chiaro: “Nonostante questa sia la peggior Juve degli ultimi anni potrebbe rientrare clamorosamente nel discorso Scudetto.”

Zazzaroni senza mezzi termini definisce questa Juve tra le peggiori, nonostante una mercato faraonico che ha portato Vlahovic a gennaio. Una Juve che però potrebbe rientrare a patto che “le altre continuino a sprecare punti e di conseguenza anche credito”.

Zazzaroni su Allegri e la Juve: “Impensabile, ma..”

Il direttore del Corriere dello Sport parla poi di Massimiliano Allegri e di come le sue parole sullo Scudetto possono essere interpretate: “Fino a tre settimane fa era da folli considerare la Juve tra le pretendenti. Dopo la conferenza stampa di Allegri però ho iniziato a insospettirmi.”

“Il tecnico ha infatti parlato esplicitamente di quota 85 punti.” ha concluso Zazzaroni. “Non sappiamo se serva a togliere alla sua squadra l’idea oppure sia una provocazione. Di certo Allegri ci ha abituato a queste provocazioni.“