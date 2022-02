Milan, il danno oltre la beffa: l’annuncio gela Maldini e Pioli

Il gol di Udogie che ha portato al pareggio in Milan-Udinese non sembrava regolare e ad accrescere la delusione rossonera giunge la notizia ufficiale.

La rete dell’Udinese in occasione del confronto di Serie A contro il Milan pare viziata dal tocco di mano di Udogie, autore dell’1-1. Un’azione che non è stata annullata quindi discussa dal direttore di gara e dal VAR, scatenando l’ira dei calciatori e dei dirigenti rossoneri, i quali hanno visto sfumare una vittoria già in cascina.

L’augurio della società rossonera, non potendo correggere la sfida dell’arbitro Marchetti, era che il fischietto venisse fermato dai vertici arbitrali, come accaduto a Serra in occasione dell’errore decisionale contro lo Spezia. Tuttavia, non accadrà e non sarà punito nemmeno Guida, che per l’episodio considerato era al VAR.

Ciò non significa che si consideri corretta la decisione, in quanto anche all’AIA è chiara la svista e quindi la possibilità concreta che la rete dovesse essere annullata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Udinese, nessuna sospensione per arbitro e VAR

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, al designatore Rocchi e ai vertici dell’AIA non è piaciuta la direzione di Marchetti, ma si cerca di guardare in prospettiva. Si tratta, infatti, di un arbitro molto giovane e considerato tra i più promettenti della nuova generazione. Inoltre, sull’episodio del gol di Udogie in Milan-Udinese è mancato il supporto di Guida al VAR, nella misura in cui l’arbitro non ha avuto a disposizione un’immagine nitida del tocco di mano. Da lì la decisione di restare sulla sua posizione.

LEGGI ANCHE >>> “Una città infame”: Fiorentina-Juventus nel caos, cosa è successo

Né arbitro né VAR saranno allora fermati e quindi saranno designati per la prossima giornata di campionato. È mancata la prontezza per la decisione, ma non c’è superficialità o cattiva fede.