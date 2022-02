Fiorentina-Juventus si infiamma: l’avviso dei viola spiazza tutti

La Fiorentina ospiterà la Juventus, mercoledì 2 marzo, per le semifinali di Coppa Italia: in arrivo una partita che non sarà come le altre

La Fiorentina è chiamata a dimenticare immediatamente la sconfitta subita dal Sassuolo al 94′ in questa 27esima giornata di Serie A. Mercoledì 2 marzo, infatti, la Viola ospiterà la Juventus all’Artemio Franchi per la prima gara di semifinale di Coppa Italia. Una gara che, come dichiarato dallo stesso club in precedenza, non sarà come le altre.

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato nella serata di ieri ai microfoni dei canali ufficiali del club. Le sue dichiarazioni sono state riferite alla sconfitta arrivata contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Ma non è mancato il riferimento alla gara tanto attesa di Coppa Italia.

La Fiorentina ritroverà Dusan Vlahovic, come avversario, dopo la partenza con direzione Torino avvenuta grazie all’ultima edizione di calciomercato. Un addio che non è stato visto di buon occhio dall’ambiente viola. Almeno nelle modalità con cui è avvenuto, modalità non particolarmente apprezzate dai tifosi fiorentini.

Pradè ai canali ufficiali della Fiorentina: “Contro la Juve sarà la partita della vita”

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha quindi parlato della gara giocata contro il Sassuolo ai canali del club viola: “Brucia tanto però questo è il calcio, anche se è una frase retorica. Forse ci stava stretto anche il pareggio, siamo stati bravi a rimetterla in piedi in 10, poi a 30 secondi dalla fine dovevamo essere più cinici. Peccato, la squadra ha giocato una buona gara e ce ne andiamo con tantissima amarezza”.

Non è tuttavia mancato il riferimento al match di Coppa Italia da giocare contro la Juventus. In merito a questo, Pradè ha voluto ‘mandare’ un avviso a tutti: “Stasera al gruppo non dico niente, da domani pensiamo alla partita di mercoledì con la Juve: per noi è quasi una partita della vita. Queste son delusioni grandi. Abbiamo questo spirito e questa forte identità, ma la nostra strada è ancora lunga perché una partita così una squadra esperta non la perde mai”.