“La seconda volta nella storia…”: Vlahovic, gol da record contro l’Empoli

Dusan Vlahovic a segno contro l’Empoli. Una doppietta che è entrata nella storia per un motivo molto particolare.

Sarà Dusan Vlahovic a ‘salvare’ la Juventus? Chi può dirlo. Certo è che l’arrivo dell’attaccante serbo in quel di Torino è stato condito da aspettative molto alte da parte di una piazza che aspettava un bomber come l’ex Fiorentina. Non ci si può aspettare certo che nell’immediato tutto debba ricadere sulle spalle del neo numero 7 bianconero, ma è altrettanto vero che la Juventus ha fatto un investimento importante anche nella speranza di poterne trarre giovamento nel breve periodo.

La corsa Champions è ancora lunga, e resta l’obiettivo principale per i ragazzi di Max Allegri. Mentre Inter, Milan, Atalanta e Napoli sono alle prese con una situazione non particolarmente brillante, la Juventus prova a tenere il passo. Alti e bassi, come prima dell’arrivo di Vlahovic, ma con la consapevolezza di avere un campione in più a disposizione. L’ultimo dato che riguarda l’attaccante è storico ma anche abbastanza particolare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Vlahovic, il gol contro l’Empoli è nella storia: ecco perchè

Anche nella sfida di ieri contro l’Empoli, vinta dalla Juventus per 3-2, è andato in gol Dusan Vlahovic. Una doppietta decisiva per la Vecchia Signora, che ha avuto cosi modo di consolidare il quarto posto (con l’Atalanta che però ha due partite in meno) e rosicchiare qualche punto anche su Inter e Milan, in attesa del match del Napoli contro la Lazio.

LEGGI ANCHE >>> “Peggio di Donnarumma…”: PSG-Saint Etienne, i tifosi spiazzano

Vlavohic, andando a segno contro l’Empoli, ha di fatto messo dentro un gol entrato nella storia. Un dato molto particolare, portato all’attenzione da OptaPaolo: l’attaccante serbo, infatti, è il secondo giocatore della storia ad aver segnato con due maglie diverse e nello stesso campionato all’Empoli. Precedentemente ci era riuscito soltanto Piatek (Milan e Genoa), che di fatto ad oggi ha preso il suo posto alla Fiorentina. Un incrocio storico molto particolare.