“Ci teneva molto”: Roma-Zaniolo, ecco il retroscena che preoccupa i tifosi

Roma, il retroscena su Nicolò Zaniolo preoccupa i tifosi e l’ambiente giallorosso. Che siano ore di tensione per il fantasista di José Mourinho?

I like galeotti (secondo ‘La Gazzetta dello Sport’) ad alcuni giocatori della Juventus e quel rinnovo di contratto non più chiacchierato con la Roma. Sono periodi difficili per Nicolò Zaniolo, finito al centro della polemica nel momento di magra dei giallorossi.

Momento di magra che la formazione di José Mourinho spera di spezzare già nella sfida del pomeriggio contro lo Spezia. Al Picco, però, Nicolò Zaniolo non ci sarà. Almeno non a partire dal primo minuto di gioco.

Al suo posto, il tecnico lusitano ha preferito il giovane Zalewski, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. Una scelta forte, che lo stesso numero ventidue giallorosso sembra aver accusato nel riscaldamento.

Roma, Zaniolo finisce in panchina: il retroscena in riscaldamento

Sottotono e con il volto grigio: così Nicolò Zaniolo ha svolto il riscaldamento al Picco con gli altri compagni che erano indirizzati alla panchina. “È stato un riscaldamento particolare per lui – ha spiegato l’inviato di ‘DAZN’, Davide Bernardi – Il ragazzo è cresciuto a La Spezia, il padre ha giocato qui dal 97 al 2001, ci teneva molto a giocare. Mourinho però ha scelto diversamente”.

Un retroscena che Bernardi arricchisce con ulteriori dettagli: “Il calciatore ha lasciato il riscaldamento prima dei suoi compagni, è rientrato in anticipo negli spogliatoi. I tifosi hanno anche provato a chiamarlo sotto la curva – sia romanisti che liguri – che sentono Zaniolo come un figlio della città, ma il giallorosso è stato molto sulle sue, scaldandosi sottotono”.