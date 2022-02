Mondiali, l’ufficialità fa traballare i playoff: cosa può succedere

Dopo il nuovo giro di sanzioni alla Russia da parte dei paesi occidentali arriva una decisione che mette in discussione i play-off Mondiali.

La situazione geopolitica internazionale continua ad avere ripercussioni anche nel calcio. Le sanzioni che i paesi occidentali stanno comminando alla Russia per la guerra in Ucraina rischiano di mettere seriamente in discussione lo svolgimento dei play-off per i Mondiali in Qatar del 2022 ai quali partecipa anche l’Italia di Roberto Mancini.

La nazionale russa infatti è inserita nel gruppo con Svezia, Polonia e Repubblica Ceca. Le prime due nazionali già ieri avevano espresso il loro rifiuto a scendere in campo contro la Russia. Adesso arriva anche il “no” da parte della Repubblica Ceca.

Ricordiamo che il play-off prevedeva il primo match tra Russia e Polonia e poi, la vincente avrebbe dovuto giocare contro la vincente del match tra Svezia e Repubblica Ceca. Adesso però tutto è rimesso in discussione e la patata bollente passa alla FIFA.

“Non giochiamo contro la Russa”, gli scenari per il play-off

La FIFA si trova adesso con in mano una bella gatta da pelare. Con la Russia non ufficialmente squalificata dalle competizioni internazionali, il massimo organo calcistico, qualora dovesse applicare alla lettere il regolamento vigente, si troverebbe nella scomoda situazione di dover squalificare le tre nazionali che si sono rifiutate di giocare.

D’altronde nemmeno la soluzione del campo neutro ha convinto le federazioni di Polonia, Svezia e Rep.Ceca, le quali, dal canto loro restano fermamente convinte della scelta. A meno di un mese dall’inizio delle partite e con la situazione bellica ancora tutta in divenire, la FIFA spera che la frattura possa ricomporsi quanto prima.