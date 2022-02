Inter, problemi anche sul mercato: l’annuncio gela Marotta

Calciomercato Inter, occhi puntati sul presente ma anche sul futuro: Marotta prepara le mosse per l’estate, ma l’annuncio gela il club

Giuseppe Marotta e tutta l’Inter mantengono gli occhi puntati su ciò che la squadra sta vivendo in quest’ultimo periodo. La stanchezza inizia a farsi sentire sulle gambe e sulla mente ma il club non vuole fermarsi. Per questo motivo si pensa, contemporaneamente, anche al futuro e alle operazioni di calciomercato che si terranno nella prossima estate.

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di ‘GR Parlamento’, nel corso del programma ‘La Politica nel Pallone’. I protagonisti del momento con gli occhi puntati su di sé, sembrerebbe non solamente da parte dell’Inter, sono Gianluca Scamacca e su Davide Frattesi.

I due giovani rappresentano, infatti, un tesoretto nelle mani del Sassuolo e ora, secondo quanto dichiarato da Carnevali, un’offerta da 65 milioni di euro potrebbe anche non bastare. Un annuncio che è diretto anche a Giuseppe Marotta e all’Inter, in pole position per entrambi i giocatori.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Carnevali gela Marotta: “65 milioni per Scamacca e Frattesi? Può essere un’offerta bassa”

Giovanni Carnevali, ai microfoni di ‘GR Parlamento’ nel corso del programma ‘La Politica nel Pallone’, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Scamacca e Frattesi: “Se offrissero 65 milioni? Può essere anche una offerta bassa. Dipende da come li dividiamo, ma ci sono anche Giacomo Raspadori e Hamed Traore che si stanno mettendo in forma. Noi non abbiamo la necessità di vendere, magari potremmo cederne uno solo“.

LEGGI ANCHE >>> Inter, le prime parole del nuovo acquisto: attesa solo l’ufficialità

Carnevali ha poi aggiunto: “Sono giocatori importanti, di grande prospettiva e nel momento in cui saranno richiesti verrà fatta un’adeguata proposta. Abbiamo parlato a suo tempo con l’Inter, con qualche altra società straniera ma anche italiana. Ad oggi di richieste concrete non ne abbiamo avute. Credo ci siano più probabilità di ricevere offerte dall’estero, credo che oggi per il calcio italiano è difficile anche se a me farebbe piacere se restassero in Italia”.