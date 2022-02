“Magari viene anche lui”: non solo Vlahovic, la proposta spiazza tutti

Si avvicina la semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus e un doppio ex la commenta, riferendosi anche a Dusan Vlahovic.

Mercoledì 2 marzo ci sarà l’attesissima semifinale di Coppa Italia, Fiorentina-Juventus. Non soltanto una gara dal grande valore, poiché è in palio una fetta della qualificazione alla finale della competizione nazionale, ma anche perché sarà il primo confronto diretto tra le due squadre, dopo la cessione di Vlahovic ai bianconeri.

Un paio di settimane fa, il calciatore ha dichiarato di non provare emozioni particolari, nella misura in cui la sua attuale concentrazione è rivolta soltanto agli obiettivi da raggiungere con la Juventus e nulla lo destabilizza da ciò. Inoltre, da parte sua è sereno rispetto all’addio alla Viola, poiché considera di averlo fatto nel giusto modo e spendendosi per la causa.

È evidente che il sentimento non è corrisposto dalla tifoseria di Firenze, che ritiene una delusione il trasferimento accettato a gennaio e non ha fatto altro che acuire l’antica inimicizia con i bianconeri.

Fiorentina-Juventus, Bojinov su Vlahovic e Milenković

Intervistato da ‘TuttoJuve.com’, l’ex della sfida Valeri Bojinov è intervenuto proprio sull’approdo di Vlahovic alla Juventus. In più occasioni pubbliche, infatti, aveva consigliato l’acquisto del centravanti ai bianconeri e oggi propone anche un altro nome: “A Pavel (Nedved ndr) consiglio di prendere Milenković, la mia speranza è di vedere anche lui in bianconero. È un ragazzo di prospettiva, molto forte, già pronto a raccogliere l’eredità di Chiellini e Bonucci.

“A Vlahovic dona parecchio il bianco e il nero. Lui è cresciuto con quei colori, perché sono quelli ufficiali del Partizan Belgrado. Nei suoi occhi si vede la felicità, sta bene a Torino. Il mio augurio è che possa fare sempre meglio. Diventerà la nuova stella del calcio mondiale. Il suo idolo è Zlatan, per me diventerà il nuovo Ibrahimović dei Balcani. È sbagliato considerarlo un traditore, non lo è e non lo sarà mai. Ha sempre dato il cuore per la Fiorentina e per i suoi tifosi”, ha concluso poi Bojinov.