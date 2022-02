Inter, finalmente una bella notizia: doppio rinforzo in arrivo

Nella serata di domani l’Inter affronterà il Milan in Coppa Italia: prima gara delle semifinali della competizione e doppio rinforzo in arrivo per Inzaghi

L’Inter ha bisogno di ritrovare fiducia dopo quanto mostrato nelle ultime settimane, soprattutto in campionato. Simone Inzaghi continua a credere fermamente nel suo gruppo che, nella serata di domani, sarà impegnato nella prima gara delle semifinali di Coppa Italia. C’è allora una bella notizia per il tecnico nerazzurro: doppio rinforzo in arrivo.

Alla vigilia del Derby della Madonnina, tra Milan e Inter che si affronteranno a San Siro alle ore 21:00 di domani sera, Simone Inzaghi ha parlato ai canali di ‘Inter Tv’. Come riferito dallo stesso allenatore: “Penso che sarà una battaglia dove ognuno cercherà di prevalere sull’altro, ma nello stesso tempo l’aspetto mentale e motivazionale farà la differenza”.

L’Inter ha perciò bisogno di ritrovare fiducia, che può essere data anche dai due recuperi importanti che ormai sembrano essere ufficiali. Sia Robin Gosens che Joaquin Correa hanno svolto l’ultimo allenamento per intero e in gruppo con i compagni. Ecco l’annuncio dato dallo stesso Inzaghi sulle loro condizioni.

Inter, doppio recupero in vista del Derby: Inzaghi annuncia che Correa e Gosens potrebbero essere presenti

Simone Inzaghi ai microfoni di ‘Inter TV’ ha quindi annunciato: “Correa e Gosens stanno meglio, stanno migliorando ogni giorno la propria condizione. Adesso manca l’allenamento di oggi e penso che domani potranno essere convocati dopo tanto tempo”.

Correa è infatti fuori per un infortunio al bicipite femorale dal 19 gennaio quando, proprio in Coppa Italia, fu costretto ad abbandonare il campo contro l’Empoli dopo neppure 5′ di gioco. Gosens, invece, è out per un infortunio alla coscia (riportato quando era ancora tra le file dell’Atalanta) dal lontano 30 settembre. Il doppio recupero potrebbe ora far rifiatare i nerazzurri e lo stesso Inzaghi, che punta molto su entrambi i giocatori.