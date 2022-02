Mondiali, la decisione della FIFA cambia tutto: rivoluzione in arrivo

La decisione della FIFA potrebbe davvero cambiare tutto in vista dei Mondiali in Qatar: rivoluzione in arrivo per i playoff di marzo

I playoff di marzo per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 che si terranno in Qatar si avvicinano. L’Italia sarà una delle nazionali chiamate a partecipare. La FIFA, ora, dopo alcuni provvedimenti presi nelle scorse ore, potrebbe prendere una decisione però più drastica in vista di questi impegni.

Non solo la Nazionale Italiana di Roberto Mancini sarà impegnata nel match contro la Macedonia del Nord il 24 marzo. Anche la Russia, nella stessa giornata, sarebbe impegnata nella gara contro la Polonia. Quest’ultima, tuttavia, ha già espresso la volontà di non voler scendere in campo a causa dell’invasione russa in Ucraina.

La FIFA ha già imposto alcune prime misure restrittive, ovvero non poter disputare match sul suolo russo, non potersi presentare alle competizioni con il nome ‘Russia’ (eventualmente sostituito da ‘Football Union of Russia’) e non poter esporre la bandiera russa e riprodurre l’inno della Federazione russa nei match internazionali. Ora però starebbe per arrivare una decisione che potrebbe cambiare tutto, così come comunicato da ‘ANSA’.

Mondiali, la FIFA prepara l’esclusione della Russia dalla competizione: la decisione potrebbe cambiare tutto

Secondo quanto riferito da ‘ANSA’, dunque, la FIFA ora si starebbe preparando a escludere dalla competizione dei Mondiali 2022 in Qatar e da ogni altra competizione mondiale la Russia. La Nazionale Russa il 24 marzo dovrebbe scendere in campo a Mosca contro la Polonia (che ha già rifiutato di affrontare il match, così come Svezia e Repubblica Ceca che eventualmente potrebbero affrontarla in finale) ma ora l’esclusione potrebbe rivoluzionare tutto.

L’invasione russa in Ucraina sta inducendo perciò anche il mondo dello sport, in particolare in questo caso del calcio, a prendere provvedimenti drastici contro la Russia stessa. Secondo ‘ANSA’ l’annuncio ufficiale dell’esclusione della Russia da parte della FIFA sarebbe imminente. Se la decisione dovesse essere confermata gli spareggi potrebbero effettivamente subire una rivoluzione dell’ultimo minuto. Si attendono per ora ulteriori novità in merito.