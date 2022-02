Juve, Allegri cambia il centrocampo e le novità su Dybala

Allegri potrebbe decidere di cambiare l’organizzazione del centrocampo dopo l’ultimo infortunio di Zakaria. Il centrocampista svizzero dovrà stare fermo per circa 20 giorni. Occhio alle novità su Dybala

Piove sul bagnato in casa Juventus. Gli ultimi esami strumentali ai quali si è sottoposto questa mattina Zakaria, hanno evidenziato una lesione di basso grado agli adduttori che stopperanno il centrocampista per circa 20 giorni.

Allarme totale per Allegri chiamato a un’emergenza assoluto dopo il recente ko di McKennie. Zakaria salterà almeno 3-4 partite e potrebbe tornare in campo tra tre settimane. Il tecnico bianconero è già pronto per correre ai ripari, con alcune novità in mezzo al campo.

Allegri confermerà il 4-3-3 con Arthur schierato in mezzo al campo con Locatelli e Rabiot interni di centrocampo. Attenzione anche alla promozione in prima squadra del giovane Miretti, in arrivo dalla Juventus Under 23 e regista di grande qualità e geometrie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Allegri e l’allarme centrocampo: Cuadrado mezz’ala? Le novità su Dybala

Buone notizie per quel che riguarda l’infortunio di Dybala. Allegri potrebbe recuperarlo già dalla prossima partita contro la Fiorentina di Coppa Italia. La Joya potrebbe accomodarsi in panchina per poi tornare a completa disposizione in vista della 27^ giornata di Serie A contro lo Spezia.

LEGGI ANCHE >>> “Allo United per sostituire Ronaldo”: Napoli, in estate arrivano i guai

In vista del match d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, come detto, Allegri potrebbe confermare il 4-3-3. Non è escluso che il tecnico della Juventus possa valutare l’inserimento di Cuadrado nella posizione di mezz’ala destra. A quel punto Dybala potrebbe tornare in campo dal primo minuto o lasciare spazio, a sorpresa, al giovane Akè.