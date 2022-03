“Io sto bene a Firenze”: Fiorentina-Juve, ancora una stoccata a Vlahovic?

C’è tantissima attesa per la gara di domani tra la Fiorentina e la Juve sia per il risultato finale che per il ritorno di Vlahovic.

Dopo la sconfitta di sabato contro il Sassuolo di Dionisi, la Fiorentina è attesa dalla super sfida contro la Juventus. I viola sfideranno al Franchi la ‘Vecchia Signora’ nel match di andata della semifinale di Coppa Italia. La grande rivalità tra le due squadre è ben nota a tutti ma la gara di domani è una gara ancor più sentita, dopo il trasferimento di Vlahovic in maglia bianconera nell’ultimo mercato di gennaio.

Italiano ha presentato la partita contro la Juventus in conferenza stampa: “Sono forti, non perdono da tredici partire. Ritorno di Vlahovic? Non è la mia preoccupazione, perché mi concentro sulle caratteristiche della Juventus. Mi auguro solo che lo stadio ci possa spingere ad ottenre un risultato importante”.

L’ex allenatore dello Spezia, con queste dichiarazioni, ha voluto spostare l’attenzione dei media da Vlahovic alla partita. Anche la Fiorentina ha diramato un comunicato in giornata, in cui ha invitato i propri tifosi a sostenere la squadra in campo e non ad intonare cori razzisti e discriminatori.

Fiorentina-Juve, Nico Gonzalez: “Sto bene qui, ho trovato un bel gruppo”

Non solo Italiano ha parlato in queste ore, ma anche Nico Gonzalez. Il calciatore argentino ha parlato al portale sudamericano ‘bolavip.com’, mandando, forse, una stoccata a Vlahovic: “Io sto bene a Firenze. E’ una cosa che ho sempre desiderato. Ho trovato un bel gruppo, che mi fa divertire ogni giorno”.

Nico Gonzalez ha poi concluso il suo intervento: “Tutti i giorni che ho trascorso in Germania sono stati duri per me, mentre a Firenze mi sento come se fossi in Argentina. Ho degli amici, con cui posso uscire facilmente a mangiare. Se mi manca il gol? Mi dispiace, ma so che prima o poi arriverà. Sono felice e questo si vede sul campo”.