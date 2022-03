“Così potete ferirlo”: Fiorentina-Juventus, il vip spiazza su Vlahovic

In vista di Fiorentina-Juventus un noto tifoso viola invita la curva ad adottare un atteggiamento inatteso nei confronti dell’ex Vlahovic.

Milan-Inter e Fiorentina-Juventus sono le due attesissime gare di andate valide per le semifinali della Coppa Italia 2021/2022. Due incontri ad alta tensione, con il derby della Madonnina tra le milanesi in crisi che sarà seguito dal ritorno da ex di Dusan Vlahovic nel Franchi dove è diventato un top player prima di iniziare alla grande la sua avventura in bianconero.

Il bomber serbo è esploso in maglia viola, prima di spingere a tutti i costi per un trasferimento alla Juventus che è diventato realtà nella sessione di gennaio di calciomercato. Una mossa che ha lasciato i suoi ex tifosi con l’amaro in bocca e il dente avvelenato, motivo per cui c’è da attendersi un’accoglienza tutt’altro che calorosa domani sera nei confronti dell’ex idolo.

Piuttosto dei fischi, però, un noto sostenitore della Fiorentina ha proposto ai tifosi viola di accogliere Vlahovic in un modo inedito. Parliamo di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che si è espresso così alla Gazzetta dello Sport.

Fiorentina-Juventus, Pupo: “Tifosi, ignorate Vlahovic”

“Più delle contestazioni a volte può ferire l’indifferenza, ed è con questo sentimento che invito i tifosi ad accogliere Vlahovic in questo particolare momento storico” ha affermato, senza per questo giustificare il serbo.

“Aveva detto che sarebbe rimasto fino a fine stagione, poi ha fatto tutte le sue manfrine. È andato alla Juventus poi, una storia che abbiamo già vissuto con Baggio, Bernardeschi e Chiesa. Servirebbe sincerità”.

“Ed è per questo – ha concluso Pupo – che mi permetto di dare un consiglio anche a lui. Se dovesse segnare, ed è possibile, esultare sarebbe un gesto davvero immaturo e fuori luogo.” La Juventus affronterà la sfida in piena emergenza, ma decisa ad andare avanti in quello che è ormai un obiettivo stagionale, e Vlahovic sarà regolarmente in campo. Cosa succederà?