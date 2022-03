“Da psicanalisi”: Inter, ancora problemi. Il giudizio fa tremare i tifosi

Ancora problemi in casa Inter? La formazione di Inzaghi è in piena crisi e il giudizio che arriva in diretta non aiuta i tifosi a stare tranquilli.

Il periodo, di certo, non è dei più semplici. Da quando è approdato all’Inter, il neo-tecnico Simone Inzaghi sta attraversando la vera prima crisi sulla panchina dei nerazzurri. E adesso, contro il Milan in Coppa Italia serve una reazione.

D’altronde, fu proprio il Derby di metà febbraio a complicare le cose. Da quella doppietta firmata da Giroud, l’Inter si è piantata e sembra aver dimenticato la via della vittoria. Dentro e fuori dai confini nazionali. Prima il pari col Napoli, poi gli scivoloni contro Sassuolo e Genoa. Senza contare della brutta sconfitta maturata in Champions, contro il Liverpool.

Un periodo dove sono venute fuori tutte le incertezze del gruppo nerazzurro. Su tutte, quelle legate al portiere Samir Handanovic. Lo sloveno è ormai in calo drastico e anche i tifosi ne hanno chiesto conto alla dirigenza nerazzurra.

Inter, Handanovic è un problema? Il giudizio di Trevisani fa tremare i tifosi

Ai microfoni di ‘Radio24’, il telecronista di SportMediaset, Riccardo Trevisani, ha fotografato così il momento di Samir Handanovic: “Quello che sta attraversando lui e l’Inter è da psicanalisi. È l’unico termine corretto”.

Di qui, il giornalista spiega e tira in ballo i supporters nerazzurri: “Chiediamo a un tifoso dell’Inter se si sente tranquillo, quando arriva un tiro in porta. Anche se centrale… È evidente che ci sia un problema portiere, almeno da tre anni. Questo non dà sicurezza neanche ai compagni di reparto”.

Un giudizio duro, quello di Trevisani, che alimenta il sentimento della piazza nerazzurra, vogliosa di un ricambio tecnico e generazionale tra i pali dell’Inter. Un ricambio che l’ormai imminente arrivo di Onana dovrebbe garantire, sia per il presente che per il futuro prossimo.