Inter, tifosi preoccupati per il FPF: arriva l’annuncio del club

Il direttore generale dell’Inter Marotta ha parlato per la prima volta dopo la comunicazione dell’Uefa in merito al fair play finanziario

La Uefa ha messo i brividi a Inter e Milan. L’associazione federativa calcistica europea ha avvisato le due milanesi poiché non hanno rispettato il Fair Play Finanziario. Tra le squadre già avvisate figura anche la Roma ed altre in giro per l’Europa.

I bilanci dei club sono stati notevolmente colpiti dagli effetti del Covid che ha ridotto gli introiti delle società, apparse piuttosto in difficoltà davanti all’imprevisto emerso negli ultimi due anni.

Dopo la lettera ricevuta dall’Uefa, intanto, in casa nerazzurra ha parlato il direttore generale Beppe Marotta. Il dirigente dell’Inter, in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato di quanto sta accadendo intorno alla società campione d’Italia in carica.

Fair Play Finanziario, Marotta rassicura: ” tifosi stiano tranquilli, informate decine di club”

Il direttore generale dell’Inter ha parlato delle difficoltà legate al Fair Play Finanziario tuttavia non si è mostrato agitato: “I nostri tifosi possono stare tranquilli. L’informazione ci è arrivata dai vertici dell’Uefa ma riguarda decine di club che alla luce delle conseguenze legate al Covid hanno avuto grosse perdite. Vogliono capire quali siano gli accorgimenti per rientrare da questa situazione”.

Nel corso della chiacchierata davanti ai microfoni di ‘Sportmediaset’ ha parlato pure di Lautaro Martinez: “Si tratta di un ragazzo, è normale che viva ancora questi momenti altalenanti. Resta comunque un calciatore molto importante per l’Inter. Deve allontanare le apprensioni. Noi crediamo in lui. Il suo obiettivo – ha concluso Marotta – deve restare il gol, la squadra lo aiuterà per ritrovarlo”.

‘Il Toro’ non segna dalla partita di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Nel match dello scorso 12 gennaio, giocato a San Siro, Martinez ha siglato il gol del momentaneo 1-1 al 35′ minuto del primo tempo su calcio di rigore. L’ultima marcatura su azione invece risale al 2021, quando l’Inter ha superato la Salernitana all’Arechi con il punteggio di 5-0. In quel caso – era il 17 dicembre – l’argentino siglò il poker della formazione di Simone Inzaghi.