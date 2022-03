Calciomercato Juventus, un altro colpo top: Roma e Milan in ansia

Juventus scatenata sul fronte calciomercato: Agnelli prepara la beffa per il Milan, ma non molla neppure la pista che preoccupa la Roma

La Juventus, dopo l’arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, è ancora intenzionata a rinforzarsi al meglio possibile. Il reparto da dover perfezionare ancora per i bianconeri resta il centrocampo. Occhi puntati allora sul portoghese e beffa pronta per il Milan. Ma la preoccupazione cresce anche in casa Roma.

La Juventus, infatti, starebbe monitorando la situazione legata a Renato Sanches, attuale giocatore del Lille. Il classe 1997 sarebbe funzionale alle esigenze di Massimiliano Allegri: il suo ruolo naturale è quello di centrocampista centrale, ma può essere adattato anche come trequartista e/o come centrocampista di destra.

Qualità queste che hanno attirato da tempo anche l’attenzione di Maldini e Massara dal Milan. Agnelli e Arrivabene, quindi, potrebbero preparare la beffa ai danni del Milan, per avere in squadra il portoghese che andrà in scadenza con il Lille nel 2023. C’è però preoccupazione anche in casa Roma, perché i contatti con il centrocampista giallorosso si starebbero facendo sempre più intensi.

Calciomercato Juventus, Roma e Milan avvisate: il primo obiettivo resta Zaniolo, ma c’è anche Renato Sanches nel mirino

Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la Juventus starebbe puntando già all’edizione estiva di calciomercato per rafforzarsi ulteriormente. Da perfezionare resta attualmente il reparto di centrocampo. Il quotidiano, allora, ha voluto mettere in evidenza l’interesse dei bianconeri per il portoghese Renato Sanches, giocatore che il Milan segue da tempo e che ora rischia di vedersi ‘strappare’ dalla concorrenza di Agnelli. Ciò potrebbe accadere, però solamente nel caso in cui la Juve non dovesse ottenere il suo primo obiettivo della lista.

Oltre Sanches, infatti, sono seguiti con grande interesse dalla Juventus anche altri due giocatori. E in questo caso si va da una sponda all’altra della Capitale. Da un lato ci sarebbe infatti il primo della lista dei desideri bianconeri: Nicolò Zaniolo, interessato allo spostamento a Torino, ma per cui la Roma chiederebbe più di 40 milioni di euro. Contatti in ogni caso sempre più intesi tra le parti. Dall’altro ci sarebbe, invece, come ‘ultima’ chance, Milinkovic Savic perno della Lazio per cui, anche qui, i biancocelesti non sarebbero disposti a fare sconti.