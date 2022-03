Lazio, tre calciatori mettono nei guai Tare: mani nei capelli per il ds

Tanto lavoro per il direttore sportivo della Lazio Igli Tare sul prossimo calciomercato: tre calciatori andranno via

La Lazio ha perso una brutta partita contro il Napoli la scorsa giornata, pur giocando un primo tempo di altissimo livello. I biancocelesti avevano trovato il pareggio con Pedro all’88’, ma il gol di Fabian Ruiz è arrivato proprio sul finire della partita. Questo non ha permesso alla squadra di Maurizio Sarri di recuperare e portare a casa almeno un punto. La stagione è ricca di alti e bassi.

Anche nelle Coppe le cose non sono andate molto bene. Una grande sconfitta col Milan ha pregiudicato il cammino in Coppa Italia, mentre in Europa League giovedì scorso è arrivata l’eliminazione col Porto. Le prestazioni, però, sono state positive. Intanto Igli Tare dovrà rinforzare ulteriormente la squadra di Sarri, soprattutto in difesa. Tre giocatori, infatti, non rinnoveranno il proprio contratto e a breve andranno via.

Lazio, tre addii sicuri per la prossima estate

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Tempo, saranno almeno tre i calciatori che lasceranno la Lazio. Si tratta del portiere Strakosha e dei difensori Luiz Felipe e Patric. I tre non rinnoveranno il contratto. Ma non solo. Si potrebbe procedere a una vera e propria rivoluzione in difesa, reparto tanto caro a Maurizio Sarri, che cerca calciatori in grado di capire i propri principi di gioco e capaci di impostare l’azione già dal basso. Cosa che non hanno dimostrato di saper fare gli attuali difensori.

Anche Acerbi è potenzialmente sul mercato, vista la sua rottura con la tifoseria. Poi c’è Radu che potrebbe prolungare per un altro anno, mentre Marusic potrebbe restare. Da valutare ancora la situazione esterni con Lazzari, che con Inzaghi aveva fatto molto bene. Insomma, c’è tanto da fare per il ds Tare.