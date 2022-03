Fiorentina-Juventus, non solo Vlahovic: la mossa di Allegri sorprende tutti

Si disputerà tra pochi minuti la seconda semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. Svelate le formazioni, Allegri in emergenza.

Si disputerà tra pochi minuti la seconda semifinale di Coppa Italia tra la Fiorentina e la Juventus. E’ un match molto atteso per vari motivi, soprattutto da parte del club gigliato.

I tifosi viola attendono con ansia il ritorno del grande ex Dusan Vlahovic, andato via in malo modo a gennaio e soprattutto ceduto all’odiato club rivale. Il giocatore serbo era in dubbio, ma alla fine Allegri ha deciso di schierarlo dal primo minuto.

Il tecnico bianconero è in totale emergenza, soprattutto nel reparto difensivo e visto la situazione ha sorpreso tutti con la scelta del giovane Akè, giocatore che giocherà sulla fascia in un inedito 3-5-2 con Pellegrini sulla fascia. Totale emergenza con Mattia De Sciglio schierato addirittura nei tre di difesa.

Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali e tante sorprese

Nella Fiorentina Vincenzo Italiano preferisce Piatek a Cabral con il polacco che è uno degli uomini più in forma del momento ed ha sostituito alla grande appunto l’ex Vlahovic. Al Franchi va in scena una sfida molto attesa, ecco le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikone, Piatek, Saponara

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean