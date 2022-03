DIRETTA Fiorentina-Juventus: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Fiorentina-Juventus, gara valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia 2021/2022.

Manca sempre meno al via di Fiorentina-Juventus, gara di andata della seconda semifinale di Coppa Italia 2021/2022. Dopo il pari di ieri nel derby Milan-Inter, questa sera, alle ore 21.00, i viola di Vincenzo Italiano ospitano i bianconeri di Massimiliano Allegri allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una gara che può svoltare la stagione dei viola, decisi a conquistare un posto in finale dopo aver eliminato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella sfida dei quarti di finale.

Una gara dal sapore nostalgico per Dusan Vlahovic, ex attaccante viola trasferitosi proprio a Torino durante la sessione invernale di calciomercato. Attesa per l’accoglienza che gli riserveranno i tifosi toscani dopo la fuga da Firenze. Italiano prepara il suo 4-3-3 a trazione interiore. Allegri è pronto a rispondere con un 3-52- con Vlahovic e Kean terminali d’attacco. Ad arbitrare il match è il signor Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero. Al VAR, invece, il duo formato da Di Paolo e Ranghetti.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Rosati, Terzic, Venuti, Frison, Duncan, Amrabat, Maleh, Callejon, Sottil, Saponara, Cabral, Kokorin.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Stramaccioni, Cuadrado, Miretti, Soulé, Morata.