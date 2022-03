Milan, un’altra tegola per Pioli? Arrivano gli aggiornamenti

Il Milan potrebbe tirare un sospiro di sollievo per le condizioni del proprio capitano: non dovrebbero esserci lesioni

Nella serata di ieri, a San Siro, è andato in scena il Derby di Milano di Coppa Italia. Milan e Inter si sono affrontate scegliendo per lo più la carta della prudenza, rispetto a quella dell’attacco ‘sfrontato’. Una nota su tutte è stata però più amara per Stefano Pioli: l’infortunio del capitano rossonero.

Alessio Romagnoli, infatti, è stato costretto ad abbandonare il campo al 26′ a causa di un risentimento all’adduttore sinistro. Il capitano del Milan ha prontamente avvertito la panchina e richiesto il cambio a Stefano Pioli, consegnando la fascia di capitano al suo compagno di squadra Franck Kessié.

Nel corso della mattinata Romagnoli si è e si sta sottoponendo ad ulteriori esami strumentali per comprendere l’entità dell’infortunio. A rischio c’è la sua presenza allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli domenica 6 marzo alle ore 20:45. Match fondamentale in ottica classifica di Serie A (entrambe le squadre sono in vetta a 57 punti).

Milan, apprensione per Romagnoli ma dovrebbero essere escluse lesioni: si attendono ulteriori novità

Secondo quanto riferito da ‘Milannews.it’, Alessio Romagnoli si sarebbe sottoposto questa mattina a esami strumentali dopo il problema fisico riportato nella serata di ieri con il Derby in corso. Un esame in particolare avrebbe escluso lesioni muscolo-tendinee in regione adduttoria sinistra. Ora Stefano Pioli resta in attesa di ulteriori novità in merito, ma appare comunque difficile vedere Romagnoli titolare in campo al Maradona domenica sera.

Con lui out e con Kjaer ormai fermo al box da tempo, Pioli e il Milan si affideranno con ogni probabilità nuovamente a Pierre Kalulu. Il terzino destro, adattato a difensore centrale al fianco di Tomori più volte (come accaduto anche ieri contro l’Inter), dovrà quindi restare pronto e a disposizione del mister. L’esclusione di lesioni per Romagnoli, in ogni caso, fa tirare un sospiro di sollievo al Milan che così non dovrebbe privarsi di lui a lungo.