Milan, che tegola per Pioli: infortunio e cambio a San Siro

Tegola pesante per Stefano Pioli, anche in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli. Si fa male uno dei titolari.

Arrivano cattive notizie per Stefano Pioli. Il suo Milan si sta giocando la semifinale di Coppa Italia in quel di San Siro contro un Inter che non ha assolutamente voglia di uscire senza vendere cara la pelle. Il derby ha sempre un fascino particolare, e cosi arrivare alla fine di Coppa rappresenta un obiettivo che diventa importante anche perchè la conquista dell’obiettivo vorrebbe dire anche vincere una sfida cosi importante.

Prima della mezzora, però, è già arrivata una brutta notizia per Stefano Pioli. Costretto al cambio l’allenatore dei rossoneri, che già prima del match ha dovuto rinunciare ad un elemento importante come Zlatan Ibrahimovic, che spera di poter recuperare in occasione del match contro il Milan. Intanto, spunta un’altra tegola.

Milan, si fa male Romagnoli: Pioli costretto al cambio

Un avvio di partita importante per il Milan, che nella prima parte di partita sta mostrando grande aggressività contro l’Inter che invece sta tenendo botta senza riuscire a creare particolari preoccupazioni alla porta di Maignan. Ma per Pioli arrivano cattive notizie dal campo, con il capitano Alessio Romagnoli costretto ad abbandonare il campo.

Per il difensore un problema all’adduttore, che gli ha impedito di proseguire la partita e dare una mano alla sua squadra, in un match dove servono le forze di tutti. Al suo posto dentro Kalulu, il tutto prima della mezz’ora di gioco.