PSG, il campione italiano è nei guai: batosta durissima in arrivo

Rischia grosso il calciatore italiano del PSG. Potrebbe infatti arrivare una pesante squalifica per le sue dichiarazioni.

Oltre il danno anche la beffa. Potremmo riassumere così la sconfitta del 19 febbraio contro il Nantes per il PSG. Sul campo gli uomini di Pochettino avevano perso 3-1. Uno ko inaspettato, arrivato dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid. Una sconfitta che però potrebbe portare anche ad ulteriori problemi.

Dopo il match infatti il centrocampista italiano in forza ai parigini Marco Verratti si era lasciato andare a diverse frasi non proprio felici nei confronti dell’arbitro. “Come è possibile che prendiamo dieci cartellini gialli (erano sei, ndr) e non possiamo parlare con l’arbitro.” aveva tuonato l’ex Pescara in mixed zone. “Questa è l’unica partita nella quale non abbiamo potuto avere un confronto con il direttore di gara.”

Verratti aveva poi rincarato la dose: “Prendiamo l’episodio del rigore. Appiah deve prendere il giallo e quindi il secondo rosso. Gli arbitri devono assumersi le proprie responsabilità!“. Dichiarazioni che logicamente non sono passate inosservate agli occhi dei vertici calcistici francesi. E che quindi potrebbero portare a dure conseguenze.

PSG, in arrivo la stangata: cosa rischia Verratti

Come riportato da AS Verratti adesso rischia una lunga squalifica. Il filmato è da tempo al vaglio della Consiglio Etico Nazionale della FLP. Il verdetto è atteso nella giornata di oggi e potrebbe portare ad una stangata non indifferente per Verratti.

Le affermazioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara potrebbero infatti spingere il Consiglio a formulare una squalifica di tre o quattro giornate. In altre parole Verratti, che già era assente nell’ultimo match contro il Saint Etienne, potrebbe tornare a giocare in campionato addirittura il mese prossimo nel match contro il Lorient.