Cagliari-Lazio, Mazzarri scioglie il dubbio Pereiro-Pavoletti

La sfida tra Cagliari-Lazio si preannuncia fondamentale per i padroni di casa, i quali proveranno a conquistare i tre punti per tenere vive le speranze salvezza. Occhio gli ultimi dubbi di formazione per Mazzarri

Dopo il successo contro il Torino, il Cagliari è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di restare aggrappato con le unghie alla salvezza. Mazzarri confermerà il solito 3-5-2, ma attenzione ai possibili ballottaggi a centrocampo e in attacco.

Restano da valutare le condizioni fisiche di Nandez, il quale difficilmente tornerà a disposizione contro la Lazio. Il centrocampista uruguaiano, nella migliore delle ipotesi, si accomoderà in panchina.

Nessun dubbio in difesa: il tecnico del Cagliari confermerà Goldaniga-Lovato-Altare al centro. Bellanova agirà da esterno destro, mentre in mezzo al campo spazio al possibile recupero di Baselli. L’ex granata dovrebbe superare il recente problema alla caviglia.

Cagliari-Lazio, Pereiro in vantaggio su Pavoletti: escluso Keita Balde

Il solito ballottaggio offensivo tra Pereiro e Pavoletti confermerà le indiscrezioni delle ultime settimane. L’attaccante uruguaiano resta in vantaggio su Pavoletti, con quest’ultimo pronto a subentrare dalla panchina a gara in corso. Non è escluso che Mazzarri possa invertire la staffetta promuovendo l’attaccante livornese titolare.

A centrocampo confermati Deiola e Marin, mentre, come detto, Baselli potrebbe contendere una maglia da titolare a Grassi. Difficilmente, in questo momento di straordinaria condizione fisica, Mazzarri deciderà di fare a meno di Deiola (alternativa ideale di Baselli). Il Cagliari proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di tenere vive le speranze salvezza soprattutto dinanzi ai suoi tifosi. Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Lazio:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri