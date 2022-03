Cagliari, il nuovo ruolo di Nandez cambia i piani di Mazzarri

Quale sarà il ruolo di Nandez in vista dell’ultima parte della stagione del Cagliari? Difficilmente Mazzarri farà a meno di Bellanova sulla fascia destra, quindi attenzione alle possibili sorprese

Nandez è pronto a tornare in campo dopo il recente infortunio. L’ex Boca Juniors sarà presto a disposizione di Mazzarri per il rush finale di stagione. Il tecnico del Cagliari potrà contare, quindi, sul temperamento e sulla duttilità tattica del centrocampista, ma occhio alle novità.

L’esplosione totale di Bellanova difficilmente spingere il tecnico del Cagliari a un avvicendamento sulla fascia destra, ecco perchè Nandez, una volta ritornato a disposizione di Mazzarri, potrebbe occupare il ruolo di mezz’ala e si giocherà una maglia da titolare con Baselli, Grassi e Deiola.

Non è escluso che, almeno momentaneamente, Mazzarri decida di proseguire la stagione con l’attuale assetto tattico, con Nandez pronto ad accomodarsi in panchina per poi essere chiamato in causa in base alle dovute necessità. Sono attese novità già dai prossimi allenamenti ad Asseminello e dalle prossime sfide di campionato.

Cagliari, il nuovo ruolo di Nandez e la conferma di Bellanova

Come detto, l’ottimo rendimento di Bellanova spingerà Mazzarri a puntare costantemente sul terzino destro. Nandez, a questo punto, potrebbe scivolare indietro nelle gerarchie per il ruolo di esterno destro, ma potrebbe appropriarsi nuovamente di una maglia da titolare in mezzo al campo.

Ballottaggio aperto e serrato con Baselli, Deiola e Grassi. L’ex Torino, attualmente fermo ai box per un problema alla caviglia cercherà di convincere Mazzarri a puntare forte su di lui. Nandez, dal canto suo, riuscirà a insidiare Grassi e Deioal solamente se deciderà di risposare totalmente la causa rossoblù con massima dedizione e voglia di lottare con forte decisione sull’obiettivo salvezza.