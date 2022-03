“Incontro in programma”: Calciomercato Juve, l’annuncio fa sognare i tifosi

Continua il momento positivo della Juve che, oltre ai buoni risultati, lavora anche al calciomercato e guarda con attenzione ai rinnovi.

Nelle ultime settimane la Juve di Massimiliano Allegri sembra aver finalmente trovato il punto di svolta. Il club bianconero è entrato in piena Zona Champions ed addirittura ha avvicinato le prime posizioni per un possibile sogno scudetto.

Questo soprattutto grazie a Dusan Vlahovic, colpo di mercato e mattatore delle ultime settimane. I tifosi del club bianconero sognano l’inizio di una nuova era grazie alla fenomenale coppia d’attacco composta dal numero 7 e da Paulo Dybala.

La Joya non riesce a decollare a causa dei costanti infortuni e questa situazione ha addirittura messo a rischio il rinnovo dell’argentino, cosa che sembrava certa invece fino a qualche mese fa.

Juve, Cherubini parla del rinnovo di Dybala

Intervenuto alla presentazione della 17 edizione del Torneo Amici dei Bambini il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini ha parlato della situazione rinnovi in casa bianconera e soprattutto ha commentato le ultime su Paulo Dybala, dando indicazioni che fanno sognare i tifosi bianconeri. Il dirigente è stato più aperto rispetto al passato e, come riporta TMW, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Il rinnovo di Dybala? Nei prossimi giorni incontreremo non solo Paulo, ma anche altri dei giocatori in scadenza nella nostra rosa. Essere qui alla Juve è una bella esperienza, prima seguivo solo i prestiti ed altre cose all’interno del club. Dopo Marotta sono invece salito in prima squadra ed ho avuto responsabilità dirette”. Il dirigente ha parlato anche del buon momento della squadra bianconera e soprattutto ha commentato le voci sullo scudetto: “Il mister Allegri dice di non crederci, ma siamo la Juve e bisogna sempre credere a tutto ciò. La vittoria di Firenze? E’ una partita molto sentita, specialmente dopo l’ultimo avvenimento (Vlahovic) e sono contento per come è andata”.