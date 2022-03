“A breve l’annuncio”: Milan, svolta e fine dell’ennesima telenovela

Il Milan sfiderà domenica il Napoli in un match Scudetto, ma in casa rossonera potrebbe arrivare un annuncio di mercato nei prossimi giorni.

Dopo il pareggio di martedì sera contro l’Inter nel derby di andata della semifinale di Coppa Italia, il Milan è atteso dal big match Scudetto di domenica al Maradona contro il Napoli di Spalletti. Le due squadre sono appaiate in vetta alla classifica con due punti di vantaggio suli nerazzurri che, però, devono recuperare il match contro il Bologna.

Il Milan ha avuto un netto calo nelle ultime due partite di campionato, dove ha pareggiato prima con la Salernitana all’Arechi e poi in casa contro l’Udinese. Proprio il match contro i bianconeri è stato contraddistinto da tantissime polemiche arbitrali, a causa del mancato intervento del Var sul tocco di mano di Udogie nell’azione del gol friulano.

Per la sfida contro il Napoli, Pioli spera di recuperare, almeno per la panchina, Ibrahimovic. Proprio il centravanti ha recentemente dichiarato che vorrebbe continuare a giocare fino a quando non riuscirà a vincere un trofeo con il Milan. In casa rossonera non si parla solo del futuro dello svedese, ma anche di un altro giocatore.

Milan, l’annuncio di Kessie della sua nuova squadra potrebbe arrivare a breve

Secondo quanto riporato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, Franck Kessie non rinnoverà il contratto con il ‘Diavolo’, che scadrà il prossimo giugno. Il centrocampista potrebbe anche annunciare nei prossimi giorni la sua nuova squadra, per poi concentrarsi per sue le ultime gare da disputare con la maglia del Milan.

Il Barcellona, sempre come quanto raccolto dal quotidiano sportivo spagnolo, è la squadra più vicina a trovare un’intesa definitiva con Kessie. L’ivoriano arriverebbe da parametro zero e sarebbe una manna dal cielo per le casse economiche blaugrana. Il centrocampista è seguito anche da Juventus, Inter e PSG, ma i catalani sono in netto vantaggio.