Lascia la Nazionale: clamoroso, l’attaccante spiazza i tifosi e il CT

Dopo tantissimi anni passati a lottare con i propri compagni, in Serie A bisogna registrare l’addio di un attaccante alla sua Nazionale.

La Roma ha vinto domenica all’ultimo respiro contro lo Spezia, grazie al rigore realizzato al 99′ da Abraham. Il penalty è stato concesso dall’arbitro Fabbri, dopo aver rivisto l’azione al VAR, per un calcione involantario di Maggiore al viso di Zaniolo. Quello del Picco è stato un successo fondamentale per i capitolini.

I giallorossi, infatti, hanno così mantenuto inalterato il proprio distacco di sei punti dalla Juventus, che occupa il quarto posto. Nonostante il gol arrivato su rigore all’ultimo minuto, la Roma ha meritato il successo contro lo Spezia. La squadra di Mourinho ha avuto tantissime occasioni dell’arco della partita.

Tra chi ha cambiato le sorti del match contro i liguri bisogna annoverare sicuramente sia Zaniolo che Mkhitaryan. Se il primo si è procurato il calcio di rigore decisivo, l’ex calciatore dell’Arsenal è stato tra i più pericolosi tra gli uomini di Mourinho. Proprio sul calciatore armeno ci sono delle importanti novità.

Mkhitaryan, l’attaccante lascia la sua Nazionale: “E’ arrivato il momento di dire basta”

Mkhitaryan, infatti, tramite un lungo post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di ‘Instagram’ ha dato l’addio alla nazionale dell’Armenia: “Ricordo quando ho indossato per la prima volta la maglia della mia Nazionale. Volevo sempre vincere, non importava quanto sarebbe stato difficile. E’ stato un onore giocare per la mia nazionale per 15 anni, di cui gli ultimi 6 da capitano“.

L’addio del calciatore della Roma alla sua Nazionale si conclude così: “E’ arrivato il momento di dire basta, dopo 95 presenze. Ho preso questa decisione a novembre. Per i prossimi anni sarò concentrato solamente sulla mia carriera con le squadre di club. Sarò per sempre grato ad ogni singola persona che mi ha aiutato e supportato in questi anni. In bocca al lupo alla mia Nazionale!”.