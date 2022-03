“Frasi mai pronunciate”: Roma, la decisione del club sorprende tutti

Riguardo le squalifiche ricevute da Mourinho, Tiago Pinto e Nuno Santos, la Roma ha preso una decisione facendo però una precisazione

La Roma sta vivendo tante situazioni al cardiopalma nelle ultime giornate. I pareggi con Sassuolo e Verona hanno evitato due sconfitte che sembravano già scritte e, dunque, ulteriori polemiche nell’ambiente giallorosso. Le cose sono andate diversamente con i giovani di Mourinho buttati nella mischia col Verona. Bove ha segnato il 2-2 definitivo, ma Mou si è reso protagonista di una discussione accesa con Pairetto.

Il tecnico portoghese aveva infatti rivolto verso l’arbitro il gesto del telefono, e la frase “ti ha mandato la Juve”. E’ infatti arrivata la squalifica per due giornate, che ha impedito allo Special One di sedere in panchina nella vittoria -sempre nel finale- contro lo Spezia grazie ad Abraham. Anche Tiago Pinto e Nuno Santos hanno ricevuto delle squalifiche. Secondo quanto riferito da Sky Sport, è arrivata la decisione sul ricorso del club giallorosso.

La decisione della Roma sul ricorso per la squalifica di Mourinho

La Roma ha deciso di non presentare ricorso per le squalifiche a José Mourinho, Tiago Pinto e Nuno Santos. La decisione è stata presa per tendere una mano alle istituzioni calcistiche. Tuttavia, c’è una precisazione da fare. Ecco le parole del giornalista Angelo Mangiante: “Alcune delle frasi della sentenza del Giudice Sportivo non sono del tutte veritiere. Alcuni dei passaggi sono privi di fondamento e non sono mai state pronunciate dai tesserati”.

Mangiante fa riferimento, chiaramente, a ciò che emerge dagli ambienti interni della Roma. Il club giallorosso non è contento della gestione del Giudice Sportivo, ma ha deciso di non presentare ricorso. Mourinho, quindi, non sarà in panchina nel big match con l’Atalanta.