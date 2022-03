Addio al campionato: non li vedranno più in campo, arriva la batosta

La guerra in Ucraina arriva a coinvolgere indirettamente anche il calcio francese e il PSG di Donnarumma. Ecco la decisione appena presa.

Con tutte le dovute relative proporzioni, le conseguenze della guerra in Ucraina continuano a coinvolgere anche il calcio europeo. Dopo l’esclusione della Russia dai prossimi mondiali, anche il campionato francese si trova dover fare i conti con una drastica decisione.

La FLP, la federcalcio francese ha appena annunciato che da questo weekend verrà sospeso il contratto di trasmissione della Ligue 1 in Russia. I diritti tv della manifestazione appartengono a March TV che però, già dalla prossima giornata, non potrà più trasmettere i match.

Gli appassionati russi non potranno più vedere il PSG di Donnarumma e Verratti. L’ennesima stangata a seguito delle operazioni militari che la Russia sta conducendo in Ucraina. Dopo l’esclusione dai mondiali di calcio e dalle paralimpiadi per gli appassionati sportivi russi arriva quindi un’altra batosta.

Ucraina, la Cina adesso oscura la Premier League

Dall’altro lato però il fronte vicino alla Russia incassa invece un ‘sostegno’ da parte della Cina. Il gigante asiatico, politicamente molto vicino a Putin, ha dal canto suo deciso di vietare la trasmissione delle partite di Premier League per il prossimo weekend.

Secondo la BBC ciò è dovuto al fatto che le squadre di Premier hanno deciso di mostrare esplicitamente il loro sostegno all’Ucraina prima dell’inizio delle partite. Una mossa che evidentemente, dal punto di vista della Cina, porta alla necessità di oscurare la visione in patria, forse per non mettere in discussione i rapporti tra Mosca e Pechino. In Cina i diritti tv della Premier League sono detenuti dalla piattaforma iQiyi Sports, che vanta un accordo di trasmissione esclusiva per lo streaming fino al termine della stagione 2024/25.