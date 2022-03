Donnarumma avvertito: PSG, dichiarazioni nette del rivale

Manca molto poco alla gara di ritorno tra il PSG e il Real Madrid: dichiarazioni forti del rivale di Donnarumma

La Champions League è la miglior vetrina possibile per un calciatore. L’idea di confrontarsi coi migliori al mondo affascina e non poco i giocatori. L’andata degli ottavi è terminata, tante partite sono ancora in bilico. Ma ce n’è una in particolare che ha lasciato di stucco addetti ai lavori e non solo al momento del sorteggio, quella tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Per la qualità dei giocatori, quasi una finale anticipata. E nella partita di andata è sceso in campo anche Donnarumma.

Un peccato che due squadre di questo livello si siano confrontate così presto nella competizione. L’andata si è conclusa 1-0 in favore del PSG, grazie a una perla di Kylian Mbappe. Ma c’è un episodio che forse sarà determinante. O quantomeno tiene aperto il discorso qualificazione per il Real Madrid: è il rigore parato da Thibaut Courtois a Lionel Messi. Una cosa da mettere sul curriculum per un portiere. E proprio di questo ha parlato il belga nel secondo episodio del suo podcast. Dichiarazioni che interessano anche Donnarumma, che al ritorno dovrebbe scendere in campo da titolare.

Real-PSG: la sfida a distanza tra Courtois e Donnarumma

Di seguito, le parole di Courtois: “Questo è stato un mese caratterizzato da alti e bassi. Inaspettata è stata l’eliminazione dalla Copa del Rey, mentre la partita di Parigi non è andata tutto bene. E’ ancora tutto aperto, speriamo di rimontare. Al Bernabeu è già successo”. Dichiarazioni chiare del rivale diretto di Gigio Donnarumma nella sfida Champions. Il belga ha poi continuato: “Dobbiamo continuare a vincere in Liga, manca poco alla fine e tutti ci vogliono battere. Abbiamo perso qualche punto, ma vogliamo vincere”.

Courtois ha poi parlato del rigore parato a Messi: “Un momento speciale, ma se non supereremo il turno non significherà nulla. Dovrò ripetere quella prestazione per far sì che abbia un significato”.