Cagliari-Lazio, sostituzione e polemica: il retroscena da bordocampo

Sta terminando il match tra Cagliari e Lazio, ma bisogna registrare una polemica a bordocampo durante la partita.

In questi minuti si sta giocando il match tra il Cagliari di Mazzarri e la Lazio di Sarri. I capitolini stanno dominando il match, visto che stanno vincendo 0-3 grazie alle reti di Immobile (su rigore), Luis Alberto e Felipe Anderson.

I bianconcelesti stanno meritando questo successo, perché hanno dominato il match sin dal primo minuto. La Lazio, infatti, ha sfiorato ben due gol prima del rigore, concesso da Maresca dopo averi rivisto al VAR il tocco con il braccio di Altare sul tiro di Luis Alberto, realizzato da Immobile.

Il Cagliari ha iniziato con un altro piglio la ripresa, ma gli uomini di Sarri hanno calato il tris con il gran gol di Felipe Anderson. Proprio pochi minuti dopo il gol del brasiliano è successo un episodio a bordocampo che potrebbe lasciare qualche strascico nelle prossime settimane.

Polemica a bordocampo in Cagliari-Lazio, Baselli mostra il suo disappunto per il suo ingresso sul 0-3 dei capitolini

Come quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Mazzarri ha fatto entrare in campo Baselli solo qualche minuto dopo al gol realizzato da Felipe Anderson. L’ex giocatore del Torino non ha nascosto il suo disappunto, e forse anche dicendolo a voce, di entrare quando ormai l’esito della gara sembra definito.

Baselli è arrivato in Sardegna dal Torino nell’ultimo mercato di gennaio, proprio su richiesta di Mazzarri. I due, infatti, hanno già lavorato insieme quando il tecnico toscano era alla guida dei granata e questa incomprensione, infatti, è abbastanza sorprendente.