Alle 20.45 spazio al terzo ed ultimo match di questo sabato di Serie A. Scendono in campo e si affrontano Cagliari e Lazio.

Due squadre che ambiscono ad obiettivi molto diversi, ma nello stesso modo bisognose di fare punti per provare a portare a casa il massimo risultato possibile. Da una parte la corsa salvezza, dall’altra il sogno di sbarcare in Europa. Ecco perchè Cagliari e Lazio sono due squadre che stanno mettendo in campo tutto il necessario per centrare i proprio obiettivi. Per i sardi le cose stanno andando meglio, considerando che la squadra di Mazzarri è nel pieno di una striscia di risultati utili consecutivi.

Dall’altra parte la Lazio non vince da due partite. Quattro punti di distanza da Roma ed Atalanta, e ben sette dalla Juventus quarta. Perdere terreno in questa fase della stagione potrebbe voler dire salutare in maniera definitiva le speranze di portare a casa il piazzamento europeo che i tifosi sperano di poter festeggiare alla fine della stagione.

Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali