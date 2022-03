Doccia fredda per Marotta e Zhang: Inter, annuncio netto

Arriva una brutta notizia per l’Inter. Marotta e Zhang restano di sasso di fronte all’annuncio che potrebbe cambiare gli obiettivi nerazzurri.

Sul campo l’Inter ha facilmente avuto la meglio nei confronti della Salernitana, con un 5-0 senza praticamente appello. Fuori dal campo i nerazzurri continuano a tentennare riguardo la SuperLega e la possibile partecipazione dopo il probabile rilancio da parte dei fondatori. Sul fronte mercato invece le cose sembrano farsi più complicate.

Il ds del Sassuolo Andrea Carnevali ha infatti fissato il prezzo minimo per due calciatori da tempo nel mirino dei nerazzurri: Scamacca e Raspadori. Il dirigente neroverde ai microfoni di Radio Deejay è stato chiaro: “Se Vlahovic, che era in scadenza, è stato pagato 75 milioni, è naturale che Scamacca e Raspadori non possono valere meno di 65 milioni.”

Il ragionamento del Sassuolo è chiaro: “La cessione di un giocatore in scadenza tra un anno, ma fondamentale per la Fiorentina a quel prezzo ci fa capire che anche i nostri possono valere tanto. Abbiamo giocatori come appunto Scamacca e Raspadori, ma anche Frattesi che sono di indubbia qualità”

Inter, il Sassuolo spara alto sui suoi gioielli. Ma poi arriva un consiglio.

Insomma per l’Inter la strada per arrivare a Scamacca e Raspadori è tutt’altro che semplice, considerando anche che l’Inter non può certo permettersi di fare follie. Ciò si aggiunge all’inserimento di diversi club, soprattutto stranieri, sui due gioielli del Sassuolo. Una vera e propria doccia fredda per il duo Marotta-Zhang che potrebbe quindi virare su altri profili.

E a dare un suggerimento ai dirigenti dell’Inter e non solo ci ha pensato proprio Carnevali che ha ‘sponsorizzato’ Berardi. “Fossi un dirigente di una big.” ha concluso Carnevali. “Penserei senza alcun dubbio a lui come primo acquisto. Sarebbe il primo colpo che farei se fossi il dirigente di un top club.”