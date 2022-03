PSG, è già mercato: pronto l’assalto all’ex talento della Serie A

In attesa di completare la stagione il PSG pensa già al mercato e lavora a rinforzi in vista della prossima annata.

Il Psg lo scorso anno realizzò una campagna acquisti faraonica. Lo sceicco Al Khelaifi rivoluzionò il mercato acquistando alcuni dei più grandi talenti mondiali partendo da Gianluigi Donnarumma fino soprattutto al sei volte Pallone d’Oro Lionel Messi, arrivato a parametro zero.

Il club francese continua a lavorare sul mercato in vista del futuro e il direttore sportivo Leonardo vuole completare una rosa che ha evidenziato alcune lacune. Nonostante una squadra stellare infatti, il club transalpino, continua a faticare e mostra un gioco non all’altezza delle aspettative. La società però è pronta a correre ai ripari.

Il dirigente brasiliano sta seguendo con attenzione le prestazioni dell’ex calciatore del Milan ed attuale stella del Lione e del Brasile Lucas Paquetà. Come riporta l’Equipè il club francese vuole rinforzare la propria rosa ed il centrocampista è uno degli obiettivi principali.

PSG, Leonardo osserva con attenzione l’esplosione di Paquetà

Mentre in Italia ha faticato molto ad esprimersi, il talento verdeoro ha trovato la sua consacrazione con il Lione dove mostra bel gioco ed è ormai il leader del centrocampo. In questa stagione, finora, Paquetà ha collezionato 29 presenze condite da ben 8 reti e 4 assist. Anche nella serata di ieri Lucas è stato tra i migliori nella sfida tra Olympique Lione e Lorient, finita sul 4 a 1 per i padroni di casa.

Le prestazioni del calciatore non sono passate inosservate e Leonardo è pronto a ritrovare il suo pupillo. Fu proprio il dirigente nel 2018 a portare il calciatore in Europa, proprio al Milan, ma le due parti non si sono lasciate benissimo. Ora Paquetà è definitivamente esploso e Leonardo lo rivuole con sè.