PSG, arriva la svolta: firma in arrivo, contratto a sorpresa

Il PSG, in vetta alla classifica di Ligue1, pensa al mercato e ai rinnovi di contratto ancora in ballo: un accordo in particolare sarà prolungato presto

Il Paris Saint-Germain ormai ha in mente due obiettivi principali: chiudere la stagione di Ligue1 da primo in classifica (attualmente è a 62 punti, a +15 sul Marsiglia al secondo posto), diventando campione di Francia, e arrivare il più lontano possibile in Champions League. Per far ciò il club si è affidato fino ad ora e continua ad affidarsi ai campioni presenti in squadra.

Tra i vari rinnovi di contratto in ballo, primo tra tutti quello di Kylian Mbappé, c’è anche il prolungamento di contratto relativo a Xavi Simons. Il giovanissimo trequartista, classe 2003, ha giocato fino ad ora in prima squadra 7 match, servendo in questi 1 assist.

Xavi Simons è cresciuto nelle giovanili del Barcellona ed è arrivato a titolo gratuito al PSG SG U19 il 23 luglio 2019. È poi passato in prima squadra a tutti gli effetti il 1° gennaio 2022. Novità adesso sono arrivate anche sulla possibilità che il suo contratto possa essere prolungato, con una scadenza lontana.

Xavi Simons (LaPresse)

PSG, arriva la svolta per il rinnovo di contratto di Xavi Simons: il giovanissimo trequartista si appresta a firmare

Secondo quanto riferito dal giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, quindi: “Il Paris Saint-Germain è pronto a migliorare la sua proposta di contratto a Xavi Simons. Gli è stato detto che ora si sta avvicinando per firmare un nuovo accordo a lungo termine con il PSG. I colloqui stanno procedendo. L’attuale contratto di Xavi Simons scade a giugno, ma il Paris vuole che rimanga”.

Il giovanissimo calciatore di doppia nazionalità, olandese e spagnola, ha dimostrato di avere, nel corso della sua carriera portata avanti fino ad ora, delle ottime qualità. Le aspettative del club parigino su di lui sono, perciò, elevate e la volontà di prolungare il contratto lo dimostra.