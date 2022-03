PSG, ribaltone in estate: subito via il top, c’è l’ammissione

Il PSG ammette di aver commesso un errore ingaggiando un top player e valuta un divorzio in estate, con largo anticipo rispetto al previsto.

La scorsa estate il PSG è stato innegabilmente il vero e proprio Re del calciomercato. Un gran numero di top player sono arrivati a Parigi, ingaggiati dal ricchissimo club di Nasser Al Khelaifi con lo scopo dichiarato di vincere quella Champions League che da sempre è l’obiettivo del club.

A fianco di campioni già collaudati come Neymar, Mbappé, Di Maria e tutti gli altri già agli ordini di Pochettino, l’idea era che questi rinforzi potessero portare la necessaria dose di esperienza e lo spessore internazionale che servivano per sedersi sul trono d’Europa. Ma fino a questo momento non sono mancate le delusioni.

Detto che Lionel Messi è sembrato purtroppo imboccare la fase calante della carriera proprio subito dopo l’addio al Barcellona, motivo per cui si sarebbe fatta avanti per lui la MLS, un altro giocatore proveniente dalla Liga è riuscito a deludere in misura ancora maggiore. E in estate potrebbe già salutare dopo che il suo arrivo è stato definito “un errore” dallo stesso direttore sportivo Leonardo.

PSG-Sergio Ramos, divorzio in estate?

Parliamo ovviamente di Sergio Ramos, difensore centrale che negli ultimi anni ha scritto la storia del calcio europeo e mondiale. Arrivato come uomo d’esperienza ingaggiato per risultare decisivo in Champions League, non ha mai potuto esordire con la maglia del PSG nella competizione europea.

Il motivo? Una serie di continui e prolungati fastidi fisici che hanno limitato moltissimo anche il suo utilizzo in campionato: appena 4 presenze (1 gol) per complessivi 238 minuti, a cui bisogna aggiungere un tempo in Coppa di Francia. Considerando che il PSG gli riconosce 15 milioni di euro all’anno, ogni minuto giocato è costato al club oltre 60.000 €.

Abbastanza per capire che il matrimonio, praticamente mai “consumato”, possa concludersi con il divorzio già la prossima estate. Un’ipotesi sostenuta dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha indicato proprio nella MLS americana la possibile futura destinazione dell’ormai 36enne (il prossimo 30 marzo) Sergio Ramos. Il cui passaggio a Parigi, forse, sarà dimenticato in fretta.