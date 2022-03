“Pagato il triplo di Messi”: l’ingaggio da capogiro che spiazza il Mondo

Negli ultimi anni il mondo del calcio ha condiviso stipendi record per Messi e Cristiano Ronaldo e non solo. Ma c’è chi ha fatto meglio.

Negli ultimi anni il mondo del calcio ha raggiunto cifre incredibili con alcuni dei campioni odierni che percepiscono stipendi da record. Non solo leggende del calibro di Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, ma oramai in questo sport anche giocatori ‘meno importanti’ ottengono cifre da record.

Non solo il mondo del calcio percepisce grandi guadagni e lo dimostra il caso dell’amministratore delegato della Apple, storica società statunitense, che, si occupa della produzione di sistemi operativi, smartphone e computer.

In queste ore, come riporta Calcio e Finanza, gli azionisti della Apple hanno approvato lo stipendio annuale di Tim Cook, amministratore delegato che quest’anno ha guadagnato addirittura ben 100 milioni di euro.

Messi-Cook, due stipendi a confronto

Nel suo settore Cook è il dirigente che riceve maggiori introiti ma non solo in quanto l’americano guadagna circa tre volte ciò che invece percepisce Lionel Messi. La stella argentina, la scorsa estate, ha firmato un contratto con il PSG. Il club francese paga al calciatore ben 35 milioni di euro all’anno, una grandissima cifra calcolando in ogni caso l’età del giocatore.

Fino ad ora Lionel Messi non sta mantenendo le aspettative iniziali ed in questa prima parte della stagione ha faticato molto ad andare a segno. I risultati di Cook sono indiscutibili. Il dirigente approdò nel 2011 dopo le dimissioni del Co-founder Steve Jobs e da quel momento il titolo ha aumentato di oltre il 1.100 volte il suo valore raggiungendo risultati stratosferici. Cook vince la sfida non solo con la ‘Pulce’ ma anche con altri personaggi del suo settore come Elon Musk di Tesla e Mark Zuckenberg di Facebook, che, invece hanno percepito il salario (simbolico) di circa un dollaro.