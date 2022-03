Tutto pronto per la sfida tra Juventus-Spezia, match della 28^ giornata di Serie A. Bianconeri a caccia della vittoria per cercare di tenere vive le speranze 4° posto e il timido sogno scudetto

Obiettivo 4° posto e timido spiraglio per un clamoroso ritorno in corsa per la lotta scudetto. La Juve ospiterà lo Spezia all’Allianz Stadium per la sfida della 28^ giornata. Allegri confermerà il 4-3-3, ma attenzione a dar tutto per scontato.

Il tecnico della Juventus sa benissimo che la sfida di domenica sera (calcio d’inizio ore 18:00) potrebbe riservare diverse insidie, quindi cercherà di non far abbassare la guardia ai suoi giocatori, soprattutto dal punto di vista mentale.

Non è escluso, come ribadito nei giorni scorsi dallo stesso tecnico bianconero, che la Juventus possa recuperare Dybala, il quale potrebbe tornare nell’elenco dei convocati o addirittura titolare nel 4-3-3 dei bianconeri.

Juventus-Spezia, le probabili formazioni e il dubbio Dybala

Come detto, la grande emergenza difensiva e a centrocampo, obbligherà Allegri a puntare con forte decisione sul 4-3-3. Out Bonucci per infortunio, Danilo agirà ancora una volta al centro della difesa. In attacco tornerà Morata, mentre Kean, quindi partita dalla panchina. Dybala cercherà di convincere Allegri a puntare subito su di lui dopo il ritorno dall’infortunio.

L’argentino contenderà una maglia da titolare a Cuadrado per il ruolo di esterno destro, con il colombiano pronto ad arretrare in posizione di terzino destro. Le probabili formazioni del match:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Danilo, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Bourabia, Bastoni S; Gyasi, Manaj, Verde. All. Thiago Motta