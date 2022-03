Non solo Vlahovic: Juventus, pronto un altro colpaccio, ingaggio monstre

La Juventus, dopo aver acquistato Vlahovic, si è mossa per regalare ad Allegri un altro top player: pronto un ingaggio monstre.

Ora l’attenzione è rivolta interamente alla prossima sfida di campionato, in programma domenica pomeriggio. La Juventus, nell’occasione, affronterà lo Spezia con l’obiettivo di macinare altri punti e continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Poi, il club procederà ad intensificare i contatti volti a riportare a Torino uno dei giocatori più amati dalla tifoseria negli ultimi anni. Un’operazione complicata, ma possibile.

Si tratta di Paul Pogba, che alla fine dell’attuale stagione lascerà il Manchester United. Il contratto che lo lega ai Red Devils scade a giugno e finora i vari incontri andati in scena non sono serviti per trovare la quadra in merito al rinnovo. Le parti risultano distanti ed al momento lo scenario più probabile è quello che prevede il divorzio.

Sul centrocampista da qualche settimana c’è il Paris Saint Germain, pronto a garantirgli un contratto faraonico per convincerlo a trasferirsi sotto la Tour Eiffel. Il Real Madrid, dal canto suo, lo segue ma fin qui è rimasto alla finestra non reputandolo una priorità (i riflettori sono puntati su Kylian Mbappé ed Erling Haaland). La Juventus, in ogni caso, ci crede.

Juventus, avviati i contatti per riportare Pogba a Torino

Il club, stando a quanto riportato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, ha già incontrato l’agente del giocatore Mino Raiola per verificare la fattibilità dell’operazione. Il summit ha avuto esito positivo e così la Juventus ha iniziato a muoversi in maniera concreta, presentando a Pogba una proposta da 7.5 milioni netti più bonus per un totale di 10 milioni.

Ora si attende la risposta del diretto interessato, che al Manchester ne percepisce 15. Per concretizzare il ritorno servirà un sacrificio anche da parte sua ed i prossimi saranno giorni decisivi per capire quale sarà il suo futuro. La Juventus sogna di ingaggiarlo ancora una volta a parametro zero: manca poco, ma pobgli ostacoli rimangono ancora tanti. Nel caso in cui la fumata bianca, il club ha già pronto il piano B che porta il nome di Sergej Milinkovic-Savic.