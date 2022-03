Juventus, novità a centrocampo: Cherubini può sborsare una cifra monstre

La Juventus pensa già alla prossima sessione del mercato: a centrocampo sarà rivoluzione. Nel mirino un top-player della Serie A.

All’apertura della sessione estiva del mercato mancano ancora diversi mesi. Eppure la Juventus ha già iniziato a guardarsi intorno, alla ricerca di nuovi elementi da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Diversi i nomi finiti nel mirino del club bianconero, che conta di avviare una mini-rivoluzione a centrocampo.

A gennaio hanno salutato la compagnia Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur e Aaron Ramsey ma la società non intende fermarsi qui. In particolare, risultano in bilico le posizioni di Adrien Rabiot (pesa lo stipendio da 7 milioni netti all’anno) e Weston McKennie, che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per mettere le mani su un top player del campionato.

I riflettori sono puntati principalmente su Sergej Milinkovic-Savic, la cui esperienza alla Lazio rischia di interrompersi alla fine dell’attuale stagione a causa dei sempre più frequenti dissidi con il presidente Claudio Lotito. Il serbo, fin qui, ha totalizzato numeri importanti (8 gol ed altrettanti assist in 26 apparizioni in Serie A) dando già il proprio assenso al trasferimento a Torino.

Juventus, sarà rivoluzione a centrocampo

Convincere i biancocelesti a farlo partire non si preannuncia facile tuttavia l’operazione potrebbe andare in porto attraverso l’inserimento di una serie di contropartite (Arthur piace molto a Maurizio Sarri). Occhio inoltre, come riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, a Renato Sanches attualmente in forza al Lille e già da tempo seguito con grande interesse dal Milan per il post-Kessie.

Il contratto del portoghese scade nel 2022 e non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. I francesi lo cederanno quindi in estate, in modo tale da monetizzare il suo addio ed evitare di perderlo a zero. La Juventus, infine, resta vigile su Nicolò Zaniolo i cui ultimi comportamenti extra-campo hanno fatto infuriare la Roma. I prossimi si preannunciano quindi mesi intensi in casa bianconera: i primi botti sono destinati ad arrivare presto.