Napoli-Milan, Pioli vuota il sacco: annuncio sul top player

Il Milan si prepara alla supersfida con il Napoli che può valere lo Scudetto e mister Pioli scalda la vigilia con un annuncio importantissimo.

Il 28° turno di Serie A si concluderà domenica sera con quello che può essere considerato il vero e proprio main event di giornata: Napoli-Milan deciderà chi tra azzurri e rossoneri entrerà nella parte finale del campionato da capolista. E anche se non sarà decisiva per lo Scudetto, certo avrà un peso non indifferente nella corsa al tricolore.

La sfida del San Paolo-Diego Armando Maradona si preannuncia incerta e complicata. Lo sa bene il tecnico rossonero Stefano Pioli, che nella conferenza stampa che precede la gara si dice consapevole della bellezza e dell’importanza della gara.

Il tecnico è soddisfatto di quanto fatto fino a oggi. Esalta l’ambiente (“sarà bellissimo”) e sottolinea l’importanza della sfida: “Da qui alla fine saranno tutte decisive”. Senza alcuna paura, perché “il Napoli ha qualità e condizione, ma sono caratteristiche che abbiamo anche noi.”

Quindi annuncia il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic, assente da tempo e che potrebbe rivelarsi decisivo in questo importantissimo rush finale. Già a partire da una sfida che è stata già circondata da alcune polemiche e che è attesissima da entrambe le squadre.

Napoli-Milan, il ritorno di Ibra?

“Ibrahimovic si è allenato con noi sia ieri che oggi – afferma Pioli – e dunque probabilmente ci sarà domani”. Parole di non poco conto, considerando l’importanza che lo svedese riveste nello spogliatoio rossonero e quello che è ancora capace di fare in campo nonostante i 40 anni sulla carta d’identità.

Ibra siederà quasi sicuramente in panchina al fianco di Pioli, pronto semmai a subentrare nel finale se la partita dovesse risultare particolarmente bloccata. Al suo posto, come è stato negli ultimi tempi, nel ruolo di centravanti giostrerà Olivier Giroud. Alle spalle del francese il tridente composto da Rafael Leao, Brahim Diaz e Junior Messias in vantaggio su Saelemaekers.

La possibilità che il Milan riuscisse a recuperare Ibrahimovic era stata avanzata già ieri, ma senza dubbio le parole di Pioli suonano come una conferma a tutti gli effetti.