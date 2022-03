Napoli-Milan, Spalletti trema: la notizia preoccupa i tifosi

C’è tanta attesa per il posticipo di Serie A tra Napoli e Milan. I rossoneri tentano di recuperare un top per il match del Maradona.

Il posticipo della ventottesima giornata di Serie A vedrà di fronte allo stadio Maradona Napoli e Milan che si affronteranno nel più classico dei match scudetto. La squadra vincente nel match si candiderebbe come principale sfidante nella corsa scudetto all’Inter campione d’Italia.

Il Milan ha la formazione ormai fatta per la sfida, ma i tifosi e Stefano Pioli sono in attesa di conoscere la situazione del centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore, ormai fermo da tempo, potrebbe recuperare per andare almeno in panchina.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi è il giorno decisivo per valutare le condizioni di Zlatan: ieri l’attaccante nordico si aggregò al gruppo e riusci’ a prendere parte almeno alla fase finale della partitella. Nell’eventualità oggi non ci saranno ulteriori fastidi, Stefano Pioli potrebbe pensare di mandarlo almeno in panchina.

Napoli-Milan è il match di Zlatan Ibrahimovic

La notizia dell’eventuale rientro di Ibrahimovic non è certamente una bella notizia per Luciano Spalletti. Il calciatore ha da sempre un bel feeling con il Napoli ed il suo stadio e spesso è stato letale per il club azzurro.

Nella stagione 2010-2011 i rossoneri si giocavano lo scudetto al San Paolo ed Ibra fu decisivo nel 2 a 1 per la squadra milanese. Un evento invece più vicino fu quello dello scorso anno dove il Milan espugnò il Maradona per 3 a 1 trascinato da un super Ibra, mattatore con una doppietta. In quella circostanza il giocatore mostrò le grandi doti tecniche e fece letteralmente ammattire il difensore che lo marcava, in quel caso il centrale senegalese Kalidou Koulibaly.