PSG, addio in vista dopo una stagione: cosa sta succedendo

Incredibile al PSG, dopo una sola stagione potrebbe già concludersi la sua avventura in Ligue 1. Ipotesi Spagna o Inghilterra.

Potrebbe durare una sola stagione la sua esperienza in Francia. Il calciatore, arrivato con grande clamore alla corte di Pochettino, dopo nemmeno un anno è già in lista di sbarco e su di lui cominciano ad arrivare le sirene di mercato dalla Spagna e dall’Inghilterra.

Georginio Wijnaldum quando in estate ha firmato per il PSG di certo non si aspettava di doversi guardare intorno dopo solo un anno. Eppure l’olandese, che come altri nuovi acquisti non ha convinto appieno Pochettino e Leonardo, potrebbe, secondo quanto riporta il Birmingham Mail, lasciare il campionato francese. In questa stagione Wijnaldum spesso è partito dalla panchina, trovando forse meno spazio di quello che si aspettava.

Su di lui è appunto forte una delle due squadre di Birmingham, l’Aston Villa di Steven Gerrard, ultimamente molto attento sul mercato agli ex Liverpool, tra cui appunto anche Georginio Wijnaldum il quale ha vestito la maglia dei Reds proprio prima di approdare al PSG.

PSG, Wijnaldum in lista di sbarco: non solo ipotesi Premier.

Potrebbe però non esserci solo il ritorno in Inghilterra per Wijnaldum. Il classe ’90 olandese ha certamente nella Premier League una destinazione gradita. Già conosce il campionato per aver giocato, oltre che col Liverpool anche col Newcastle, ma un’ulteriore ipotesi potrebbe essere affascinante per lui.

In Spagna infatti, sempre secondo i media inglesi, l’Atletico Madrid ci starebbe facendo un pensierino. L’entourage di Wijnaldum sta incessantemente sondando il mercato alla ricerca di una sistemazione e l’Atletico potrebbe essere l’alternativa qualora il ritorno in Premier dovesse saltare per i più svariati motivi.