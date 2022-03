“È difficile per tutti”: incredibile al PSG, ora Leonardo si pente del big

La campagna acquisti del PSG nell’estate del 2021 ha fatto molto discutere ed ancora oggi si discute riguardo l’innesto di alcuni giocatori.

Nel corso della scorsa estate il Psg ha realizzato una delle campagne acquiste più importanti ed emozionanti di sempre. Sotto la Torre Eiffel lo sceicco Al Khelaifi, proprietario del club parigino, ha acquistato diversi grandi giocatori come Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e soprattutto Lionel Messi, ciliegina sulla torta e leggenda del calcio mondiale.

Tra questi alcuni hanno rispettato le aspettative integrandosi subito nella squadra guidata da Mauricio Pochettino. Altri invece hanno faticato molto, per un motivo o un altro, ed hanno praticamente ‘floppato’.

E’ questo il caso dell’esperto difensore spagnolo Sergio Ramos. L’ex leader del Real Madrid e della Nazionale spagnola ha firmato un contratto faraonico con i parigini. Fino ad ora trovato pochissimo spazio, collezionando solo 5 presenze stagionali.

Psg, Leonardo ammette il fallimento del ‘colpo’ Sergio Ramos

Finora Leonardo non aveva commentato le operazioni di mercato ma nelle ultime ore l’ex calciatore del Milan ha parlato dell’operazione Sergio Ramos, ammettendo i vari problemi. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni dell’Equipè:

“Quando lo abbiamo acquistato stava bene, poi le cose non sono andate come pensavamo ed ha giocato solo cinque partite”. Il dirigente del club transalpino però non ha bocciato totalmente il giocatore ed ha anzi chiarito: “Dobbiamo attendere la fine di questa stagione per trarre conclusioni, non ho paura di ammettere (se ci sarà bisogno) miei errori”. Nelle prossime settimane il PSG si giocherà molto della sua stagione negli Ottavi di finale di ritorno contro il Real Madrid: i francesi hanno vinto il match di andata 1 a 0 e vogliono restare in Champions League fermando cosi l’ascesa degli acerrimi rivali.